Glatte veier og oversvømmelser på Østlandet – ber folk kjøre forsiktig

Det er meldt om en rekke mindre uhell på veien på Østlandet søndag kveld. Flere fjelloverganger er stengt eller har kolonnekjøring.

– Vi henstiller trafikanter til å kjøre forsiktig og kjøre etter forholdene, sier trafikkoperatør Annie Serup ved Vegtrafikksentralen øst til NTB.

Det er mye regn, snø og slush om hverandre på veiene. Mye av saltet som er lagt ut i løpet av dagen, regner bort på kvelden, og dermed blir veiene veldig glatte.

– Det er mer enn nok å gjøre, ikke bare på grunn av snøvær, men like mye på grunn av tette sluk og vann over veien rundt omkring på Østlandet. Våre entreprenører er ute og gjør tiltak, sier Serup.

Ved Bingenkrysset i Indre Østfold kjørte en bil inn i det som trolig er en oversvømmelse i veibanen. Det ble først meldt at den var i ferd med å synke ned i en elv eller bekk.

To voksne personer har kommet seg opp på taket av bilen, ifølge meldinger til operasjonssentralen.

– Det siste vi har hørt, er at vannet har nådd frontruta, og at bilen fortsatt er på vei under. De to er kalde, og det er nok mørkt og utrivelig, sier operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt til NTB.