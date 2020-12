Solberg: – Kan ikke regne med utenlandsferie i påsken

Til tross for at den første coronavaksinen ble satt i Norge søndag, sier statsminister Erna Solberg (H) at hun tror nordmenn må belage seg på å tilbringe påsken 2021 i Norge.

– Jeg tror vi kan håpe på en ganske normal sommer. I påsken tror jeg vi fortsatt må regne med å feriere i Norge. Jeg tror ikke vi har kommet så langt at vi alle kan regne med at vi har fått vaksine, sier hun til kanalen.

Solberg legger til at hun heller ikke tror landene rundt Norge vil ha en smittesituasjon som gjør det mulig å reise på utenlandsferie i påsken.

– Det aller viktigste nå er å ikke senke skuldrene de neste månedene. Vi må ikke få en ny smittetopp.