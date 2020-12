Kraftig uvær i store deler av landet

– Det som styrer været nå, er et stormsenter, et kraftig lavtrykk som ligger nær De britiske øyer. Det gir ganske sterk vind i store deler av landet, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til NTB.

I sør gir lavtrykket sterk kuling til liten storm langs Skagerrak-kysten, og kraftige vindkast innover land. Det gir også mye nedbør østafjells. Meteorologisk institutt har for søndag sendt ut gult farevarsel for vindkast på Sørlandet og deler av Østlandet. Totalt er det nå utstedt 67 farevarsler.

– Det pleier gjerne å bli litt uvær rundt jul og nyttår, og dette må vi vel si er julestormen i år. På kysten av Sørlandet og østover mot Oslofjord-området har vinden så vidt vært oppe i full storm, og vindkastene har slått ganske langt innover land, legger Haga til.

Flere steder er det meldt om trær som har blåst over ende og blokkerer veier eller har revet med seg kraftlinjer. Mye regn fører også til flomfare flere steder, blant annet i Akerselva i Oslo, hvor flere bedrifter har fått vann i kjelleren.

Litt roligere mandag

På Vestlandet ventes det å bli litt roligere og litt mindre nedbør, men i nordvest vil det lokalt komme kraftige vindkast. Søndag er det sendt ut gult farevarsel for vindkast for Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Mandag vil lavtrykket etter hvert trekke seg sørover og svekkes, og det fører til mindre vind og nedbørsaktivitet.

– Men østafjells blir det også synkende temperaturer, slik at overgangssonen mellom snø og regn vil synke lenger ned i terrenget. Det blir trolig sludd og snø nesten ned til kysten, så det kan fortsatt bli ganske utfordrende vær, sier Haga.

Flere fjelloverganger i Sør-Norge er søndag stengt eller det er kolonnekjøring på grunn av værforholdene.

Farevarsel for Nord-Norge

I den nordlige delen av landet er det sendt ut gult farevarsel for vindkast både søndag og mandag.

Farevarselet gjelder Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, Troms og Vest-Finnmark. Mandag er det ventet vindkast på 27–30 meter i sekunder i utsatte områder.

– Det er veldig kraftig vind som kan gjøre en del skade, sier meteorologen.

Når lavtrykket svekkes mandag, vil vinden etter hvert svekkes også her. Også nord i landet fører de kraftige vindkastene til at det er utfordrende å ferdes i fjellovergangene, men det ventes å bli lettere fremkommelighet utpå dagen mandag. Det er ikke ventet så mye snø i Nord-Norge, men det kan komme litt i grensetraktene.

Strømbrudd

På grunn av det dårlige været har det tredje juledag vært strømbrudd flere steder i Agder, Vestfold og Telemark.

I Larvik manglet over 1.200 husstander strøm i en periode, ifølge NRK. Skagerak Energi opplyser til kanalen at problemene startet allerede søndag morgen, og at de har tiltatt utover dagen.

Hovedårsaken til strømstansene er trær som faller over strømledningene på grunn av vinden.

Agder Energi har også satt gul beredskap på grunn av uværet. I Agder var 2.000 kunder uten strøm søndag ettermiddag, ifølge Agderposten.