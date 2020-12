44 nye smittetilfeller i Stavanger

Det er det høyeste tallet nye smittede noensinne, ifølge VGs oversikt. Den forrige smitterekorden kom på julaften, da ble det registrert 35 nye smittetilfeller.

12 av tilfellene i Stavanger har usikker smittekilde, mens to har ukjent smittekilde, opplyser kommunen på sine nettsider.

– Selv om tallet er høyt, er nesten alle kjente nærkontakter og prøver som var ventet. Nå må vi se om tallet vil fortsette å stige, eller om det vil gå noe ned de neste par dagene, sier smittevernoverlege Runar Johannessen.

– Disse nye positive har vært i karantene og har ikke selv laget nye nærkontakter. Det avgjørende framover er om vi får flere ukjente eller andre tegn på at smitten har spredt seg. Vi håper at smitten begrenser seg til familie- og husstandsmedlemmer som har vært tett sammen, sier Johannessen.

Smittetrenden i Stavanger stigende, ifølge VG. De fleste smittetilfellene søndag er barn og unge under 20 år, mens bare to av tilfellene er over 60 år.

I nabokommunen Sandnes er det registrert to nye smittetilfeller søndag, ifølge kommunen: En kvinne i 40-årene som er nærkontakt, og en kvinne i 60-årene hvor smittesporing pågår.