Flere strømbrudd i Vestfold, Telemark og Agder

I Larvik manglet over 1.200 husstander strøm i en periode, ifølge NRK. Skagerak Energi opplyser til kanalen at problemene startet allerede søndag morgen, og at de har tiltatt utover dagen.

Hovedårsaken til strømstansene er trær som faller over strømledningene på grunn av vinden.

– Det har vært krevende. Vi har måttet sette på økt beredskap i områdene som er rammet, sier Omnes.

Agder Energi har også satt gul beredskap på grunn av uværet. I Agder var 2.000 kunder uten strøm søndag ettermiddag, ifølge Agderposten.