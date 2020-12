Svein (67) fikk coronavaksinen først i Norge: – Nesten som da Armstrong gikk på månen

– Det føles litt rart. Jeg blir nesten som en historisk person. Det er jo en god følelse egentlig. Nesten som da første mann, Armstrong, gikk på månen, sa Andersen etter å ha fått sprøyten.

Sammen med statsminister Erna Solberg (H) og Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) deltok helseminister Bent Høie (H) digitalt under søndagens vaksinering av Svein Andersen. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: NTB scanpix

Han er beboer på Ellingsrudhjemmet i Oslo og ble vaksinert av fagsykepleier Maria Golding. Både statsministeren og helseministeren fulgte vaksineringen over videolink.

– Det gikk helt fint, sa Andersen like etter at han hadde fått vaksinen.

– Det var overhodet ikke noen smerter med det, ikke noe mer enn en hvilken som helst annen vaksine, sa Andersen til statsministeren.

Solberg: En frigjøringsdag

Statsminister Erna Solberg (H) sier at vaksinen forhåpentligvis er den første av 10 millioner vaksinedoser som skal settes i Norge de neste månedene. Vaksinen består av to doser, som settes med tre ukers mellomrom.

– Dette er en frigjøringsdag, for å frigjøre oss fra dette viruset. Når vi har en vaksine, kan vi ta hverdagen tilbake igjen, sier Solberg.

De første 10.000 vaksinedosene kom til Norge 26. desember og blir fordelt på rundt 5.000 personer, som får én dose nå og én dose om tre uker, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

– Dette er en dag vi har ventet på i 291 dager, nemlig siden 12. mars da vi måtte sette i gang strenge tiltak for å bekjempe covid-19 i Norge, sier Solberg.

Ikke redd for bivirkninger

Statsministeren kaller Andersen et symbol på vaksineringen. Selv håper han at sprøytestikket betyr at det snart blir lettere å få besøk på Ellingsrudhjemmet.

– Det blir fint hvis de besøkende slipper å planlegge mange dager i forveien og bestille besøkstid, sier han.

Han anbefaler absolutt alle andre å vaksinere seg, etter hvert som vaksinene rulles ut i landet, og sier at han ikke er redd for bivirkninger.

– Jeg er i grunn ikke det. Jeg har fulgt med ganske godt på nyhetene. Det er jo mange etter hvert som har fått vaksinen. Det ser ikke ut til å være noen særlige bivirkninger, ikke alvorlige i hvert fall. Man kan bli litt trøtt eller få vondt i hodet, men det må man greie å leve med, sier Andersen til NTB.

Nå venter en ny dose om tre uker før Andersen er skikkelig vaksinert.

(Saken fortsetter under bildet)

Svein Andersen (67) trilles inn for å få den første vaksinen mot coronaviruset. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: NTB scanpix

Sykehjemsbeboere først

Totalt skal i underkant av 35.000 doser komme til Norge før nyttår. Deretter vil det bli ukentlige leveranser på cirka 40.000 doser.

Sykehjemsbeboere i hele landet står foreløpig først i køen, etterfulgt av personer over 75 år.

Tredje kategori i vaksinekøen er personer mellom 65 og 74 år, samt personer mellom 18 og 64 år med enkelte alvorlige underliggende sykdommer.

Vaksinen må tas i to doser med 21 dagers mellomrom for å gi full effekt. Undersøkelser fra legemiddelselskapet Pfizer, som står bak vaksinen, viser at effekten etter den første dosen er rundt 52 prosent. Når man har tatt den andre dosen, øker dette til 95 prosent.

Godkjent av EU

Amerikanske Pfizer og tyske Biontech har utviklet vaksinen, som er en såkalt mRNA-vaksine. Den må lagres ved minus 70 grader og er kun holdbar i fem døgn.

Vaksinen ble godkjent av EUs legemiddeltilsyn EMA 21. desember, og en rekke land i Europa har tatt vaksinen i bruk i romjula. I USA og Storbritannia ble den tatt i bruk allerede i begynnelsen av desember.

6. januar ventes det at EMA også godkjenner Modernas vaksine, og at distribusjonen av denne kan starte kort tid etter. Norge har sikret seg 1,9 millioner doser av denne vaksinen.