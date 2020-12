Innføringen av merverdiavgift for alternativ helsebehandling ble vedtatt i neste års statsbudsjett, noe både regjeringen og Arbeiderpartiet foreslo.

– Dette er fryktelig lite gjennomtenkt og vil få store konsekvenser, ikke minst for pasientene, sier styreleder Vivi Ann Waggestad i Norges massasjeforbund til E24.

Hun sier at massasjeterapi ikke er spesielt alternativ og at fjerningen av momsfritaket er krise for bransjen.

– Momsen vil føre til økte administrative kostnader og økte kostnader for kundene. Kun de som har råd til å oppsøke alternativ behandling kommer til å gjøre det, sier Waggestad og spår at sykefraværet vil øke som følge av fjerningen.