Coronavaksinen settes på verdensdagen for pandemiforebygging

For tre uker siden besluttet FN å innføre 27. desember som markeringsdag for forebygging av pandemier.

– Coronakrisen har lært oss mye. Først og fremst at internasjonalt samarbeid er helt nødvendig for å stanse pandemier, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i en pressemelding.

Markeringen skjer samme dag som de første dosene med coronavaksine settes i flere europeiske land. I Norge skjer begivenheten på et sykehjem i Oslo klokka 12.

– Coronapandemien har vist at verden ikke har gode nok ordninger for beredskap og respons. Vi må sikre at flere land styrker systemene for å kunne forebygge, oppdage og håndtere nye sykdomsutbrudd, sier Ulstein.