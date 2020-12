Angrende lavvo-tyv i Bergen meldte seg

Den store lavvoen er trolig fraktet ned fra Fløyen mellom klokken 22 og 1.30 natt til lørdag.

Rett før 23.30 lørdag kveld kunne Vest politidistrikt melde at saken var oppklart.

– Angrende synder som tok lavvoen fra Fløyen, har meldt seg. Patruljen har hentet lavvo, og den vil bli levert eier, skriver operasjonssentralen.

En overvåkingsvideo fra stedet viser en mørkkledd mann som hadde med seg en svart hund. Han løfter det klissvåte lavvotrekket på 150 kilo over i en trillebår og forsvinner. Lavvoen var festet i bakken med bolter, og mannen klippet trekket av rammen og tok den med seg.

– Vi er glade og takknemlige for at den angrende tok til fornuft, skriver administrerende direktør Anita Nybø i Fløibanen AS i en melding til Bergens Tidende og Bergensavisen.