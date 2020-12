Snøfall ga glatte veier og mange lyktestolpe-påkjørsler på Østlandet

– Vi har hatt iallfall tre påkjørsler av lyktestolper i dag. Det er kanskje naturlig når det er glatt, men det er ikke ofte vi har så mange, sier operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt til NTB.

I 18-tiden hadde politiet i Øst håndtert over ti trafikkuhell. Mens han var på telefonen med NTB kom det inn meldinger om minst to nye uhell. Ett av dem var en bilist som hadde kjørt i en lyktestolpe.

– Det har gått rimelig greit på E18 og E6, men det er på fylkesveier og riksveiene det trolig er mer utfordrende. Det er naturlig at det ikke går så fort. Det er bare å anmode folk å kjøre etter forholdene, problemet er at det er litt for mildt så det blir sørpe, sier Walle.

– Totalt sett har det gått relativt bra, legger han til.

– Små uhell



Samme budskap formidles av operasjonssentralen i Oslo politidistrikt, som i tillegg til hovedstaden har ansvar for Asker og Bærum.

– Utrolig nok har det gått bra, jeg tror nok vi har vært litt heldige siden det var andre juledag. Det har vært små uhell, men ingenting som er særlig stort, sier operasjonsleder Svein Christian Lie til NTB.

– Nå er det bart på hovedveiene, kan operasjonslederen opplyse like før klokken 18.

På Twitter anmoder politiet bilistene til å passe på.

«Det er vanskelige kjøreforhold på alle veier nå på grunn av snø. Det er vogntog som ikke kommer seg frem, og vi får også meldinger om noen trafikkuhell u/ personskade. Vi oppfordrer alle til å kjøre forsiktig og la bilen stå hvis man ikke har pigg/ vinterdekk», skriver Oslo-politiet.

– Roet seg



Også veitrafikksentralen kan melde om en dag som har gått bedre enn fryktet.

– Vi nådde en topp for oppdrag og snø for noen timer siden. I lavlandet gikk det over til regn mange steder, og det har ikke fryst på. På E6 rundt Dal og nordover opp mot Minnesund snør det fortsatt. Trafikkavviklingen går ganske greit, den har roet seg, sier trafikkoperatør Mikael Olsen i Statens vegvesen til VG.

Det er ventet vanskelige kjøreforhold også i morgen.

«I morgen er det også meldt mye nedbør og mye vind. Fest løse gjenstander i hagen/ balkongen og ta hensyn til vanskelige kjøreforhold. For flere detaljer: Oppdater deg på værmeldingen», skriver politiet i Oslo.