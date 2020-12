Stavanger innfører munnbindpåbud

Det ble registrert smitterekord med 36 smittede i Stavanger på julaften, og politikerne i byen har sittet i møter både 1. og 2. juledag for å diskutere nye tiltak.

Kommunen har vedtatt å innføre et påbud om munnbind fra mandag.

– Vi er urolige for smittesituasjonen og ønsker å være føre var. Derfor innfører vi påbud om munnbind nå. Ny forskning viser at bruk av munnbind er effektivt mot dråpesmitte. Det er derfor et relativt enkelt tiltak som vi alle kan benytte oss av, med stor effekt, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.