Trondheim innfører skjenkestopp og påbud om maks ti sosiale kontakter

Etter økt smittepress vedtok formannskapet i Trondheim kommune flere innstramminger lørdag. Blant annet innføres det et påbud om maks ti sosiale kontakter.

– Nasjonale helseråd sier at du ikke bør ha flere enn ti sosiale kontakter i løpet av en uke. Nå har formannskapet i Trondheim fastsatt dette i en forskrift slik at dette ikke lenger er en anbefaling, men et påbud, opplyser kommunen.

Det ble også vedtatt skjenkestopp fra klokken 22, som innføres med umiddelbar virkning, og at alle serveringssteder må registrere alle besøkende med navn og telefonnummer.

Det samme må alle taxier gjøre med sine kunder.

44 nye smittetilfeller

Første juledag ble det registrert 44 nye coronasmittede i Trondheim. Kommunen ber deltakere på julemarkedet være ekstra oppmerksomme på symptomer.

44 nye smittetilfeller er 25 flere enn julaften og elleve flere enn snittet de foregående sju dagene. Det ble gjennomført 267 tester.

– En person har moderate symptomer, men er ikke innlagt sykehus. Resten har lette symptomer. Alle barna er i god allmenntilstand, opplyser Trondheim kommune.

37 av de smittede har en kjent nærkontakt, mens fem personer har ukjent smittekilde. To smittede har ikke besvart telefon fra kommunens smittesporingsteam.

– 15 prosent har uavklart smittekilde, noe av dette kan sannsynligvis tilbakeføres til «festmiljø» som det fremdeles er vanskelig å få nok opplysninger fra, skriver kommunen.

Advarer besøkende på julemarked

Kommunen ber alle som har deltatt på julemarkedet i perioden 17. til 21. desember om å være ekstra oppmerksomme på symptomer.

De bes om å ha lav terskel for å teste seg ettersom de kan ha vært i kontakt med en smittet.

4. trinn på Kattem skole er satt i karantene fram til 2. januar.

Også første etasje på Tempe HVS sykehjem er berørt hvor alle beboere og seks ansatte er satt i karantene. Hurtigprøvene var negative, men ny test gjennomføres 2. juledag.