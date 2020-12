Brann i næringsbygg i Oslo

Nødetatene har rykket ut til en brann i et bilverksted på Valle i Oslo. Det oppbevares gassbeholdere på stedet, men det er ikke umiddelbar eksplosjonsfare.

Politiet meldte om brannen like før klokken 15 lørdag. Det er ikke iverksatt evakuering av beboerne i nærheten, og brannvesenet har tatt seg inn i bygget for å drive slukningsarbeid.

– Politiet har satt opp en god del sperringer, men det er foreløpig ikke besluttet evakuering. Det er brannvesenet som tar den avgjørelsen, og de er inne i bygget og driver slukningsarbeid. Det er fortsatt en del røyk, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

I en Twitter-melding i 15.30-tida opplyser politiet at det er en bil som brenner, og at denne står så langt unna gassbeholderne at det ikke er noen umiddelbar eksplosjonsfare.

Det er ikke meldt om noen personskader i brannen.

– Vi anmoder dere om å holde avstand. Evakuering av de nærmeste boenhetene vurderes fortløpende, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.