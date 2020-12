Stoltenberg etter vaksineankomsten: – Begynnelsen på veien ut

– Det er en stor dag vi har ventet spent på helt siden dette begynte for ett år siden, sa Stoltenberg til NTB.

Lastebilen som inneholdt 9.750 doser av vaksinen til Pfizer og Biontech, kjørte inn på Ullevål sykehus like etter klokka 9 lørdag morgen.

– Det betyr at vi vet at dette er begynnelsen på veien ut, men det betyr også at det er en enormt stor arbeidsøkt vi har foran oss sammen med alle helsepersonell i hele landet, alle som skal motta vaksinen og alle på sykehus, fremhevet FHI-direktøren.

I begynnelsen vil det ikke være nok coronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så den må først gis til dem som trenger den mest.