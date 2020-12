59 koronasmittede registrert i Oslo siste døgn – 29 færre enn snittet de sju foregående dagene

Da byrådet innførte sosial nedstenging av Oslo for fem uker siden, var ukesnittet 140 smittede per dag. De siste sju dagene er tallet 88.

Mens det på julaften ble registrert 71 nye smittede, var tallet 91 og 115 dagene i forveien. Samme dag forrige uke ble det registrert 109 smittetilfeller.

Totalt er det nå registrert 1.172 smittetilfeller i hovedstaden de to siste ukene.

Bydelen Stovner skiller seg ut med det klart høyeste smittetrykket. Lavest smittetrykk er det i Ullern.

I bydel Stovner er det registrert 543,3 smittede per 100.000 innbyggere de to foregående ukene. Deretter følger Bjerke med 302,2, mens Grorud har 288,7 smittede per 100.000 innbyggere.

I bydel Ullern er smittetallet 40,5 per 100.000 innbyggere, mens det er 50,7 i Nordre Aker og 64,3 i Sagene.