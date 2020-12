Fraktebåten avventer høyvann, men redningsskøyte og ambulansebåt er sendt ut for å være i beredskap.

– Det er ingen personskader, og de melder at de ikke har noen lekkasje. De avventer litt flo for at de skal komme av grunnen, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Eier har kontaktet slepebåt for assistanse, opplyser Hovedredningssentralen for Sør-Norge på Twitter.