Bent Høie: – Det kunne ha gått skikkelig galt

– Det var selvfølgelig mest i mars, spesielt da vi jobbet med tilgang til smittevernutstyr. Der kunne det ha gått virkelig galt. Det var flere uker hvor jeg var ekstremt bekymret, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

– Fikk du sove om natten?

– Jeg sov om natten, men jeg hadde noen netter der jeg hadde på vekking på telefonen for å følge mellomlandingene til cargoflyene som kom med utstyr. For å se at de holdt flighten, og at de ikke ble stoppet i landene hvor de mellomlandet.

Helseministeren oppsummerer noe av det han har opplevd det siste året. Egentlig var han i ferd med å trappe ned i toppolitikken da han fikk en global pandemi i fanget. Han hadde sagt nei til en ny periode som stortingsrepresentant og Høyre-nestleder og ja til jobben som fylkesmann i Rogaland.

– Nytt virus har oppstått

Så tikket det inn en epost i januar.

– Det første jeg husker, er en videresendt epost fra Folkehelseinstituttet. De hadde fått informasjon om at det hadde oppstått et nytt virus i Kina, som hadde potensial til å kunne spre seg i befolkningen.

Egentlig var det daværende folkehelseminister Terje Søviknes (Frp) som hadde hovedansvar for Norges pandemiberedskap. Men da Frp forlot regjeringen 20. januar, sto Høie igjen med ansvaret for å lede helsetjenesten gjennom pandemien.

– På det tidspunktet skjønte vi ikke hvor voldsomt det kom til å bli. Vurderingen fra FHI og Verdens helseorganisasjon var at dette sannsynligvis var noe de kunne klare å isolere i Kina.

Smittevernmareritt

Da bildene fra Italia et par måneder senere viste et europeisk land med et helsevesen i krise, gikk alvoret opp. Det ble raskt klart at Norge hadde for lite smittevernutstyr til å takle et slikt utbrudd.

Og da leveransene endelig var på vei med fly, var det reell fare for at utstyret kunne bli stjålet på veien, ifølge helseministeren.

– Foruten å miste kontroll på smittespredningen, så var jo det mitt aller største mareritt. Å komme i en situasjon der man måtte si til ansatte at vi ber dere om å gå på jobb, men vi kan dessverre ikke beskytte dere mot denne smitten, sier Høie.

– Ekstremt belastende

Han omtaler det siste året som «ekstremt belastende».

– Det har vært veldig krevende. Det er vanskelig. Du sitter hele tiden med tiltak som du vet har store negative konsekvenser, samtidig som du har veldig lite kunnskap om hvor effektive de faktisk er, sier Høie.

Beslutningen regjeringen tok om å stenge ned landet 12. mars, ble på et vis tatt litt i blinde.

– Vi hadde stort håp og stor tro på at den ville ha den effekten vi ønsket, men vi visste det jo ikke. Og vi visste hvilken negativ effekt det kunne ha, sier Høie.

Ikke alle har vært like begeistret over tiltakene. Høie fikk en ripe i coronalakken da Aftenposten nylig avslørte rasende SMS-er fra Norsk Industri til Helse- og omsorgsdepartementet i tiden før arbeidsinnvandrere fikk unntak fra karantenereglene.

– Tonen i de SMS-ene sier egentlig veldig lite. Jeg vil tro at det har vært ganske heftig tone i SMS-ene som har gått fra idretten og andre hold også til andre departementer, sier Høie.

Jul på hytta

Nå ser helseministeren framover. Det handler om vaksineringen, som etter planen starter i slutten av uken. Og bekymring over hva som skjer med smitten i romjulen og dagene på nyåret. Økende smitte, og den muterte varianten av coronaviruset, har krevd fortløpende vurderinger gjennom julen.

Selv droppet Høie feiring sammen med svigerforeldrene i år på grunn pandemien. I stedet er han på hytta i romjulen sammen med mannen Dag Terje Solvang – også kjent som generalsekretær i Turistforeningen.

– Planen er å prøve å få tatt det litt mer med ro. Så blir det selvfølgelig litt jobbing også. Forhåpentligvis blir det ikke mye jobbing, for da betyr det at situasjonen er vanskelig.