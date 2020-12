En alvorlig skadd etter slåsskamp med kniv og saks på bensinstasjon i Oslo

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 8.07. Den ene personen hadde stukket fra stedet da politiet kom, men politiet fikk kontroll på ham kort tid senere.

På bensinstasjonen sto en ansatt igjen med et stort kutt i hodet, og blødde kraftig, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Kort tid senere tvitret Oslo-politiet at det dreier seg om en slåsskamp, der begge involverte har skader. Den ene brukte saks, den andre kniv. Begge behandles på Legevakta i Oslo, og blir pågrepet etter det.

– Det er to som har slåss, og begge to har skader, så de har begge status som fornærmet og mistenkt. Vi har mistanke om at det er en relasjon mellom de to. Etter en tur til legevakta vil begge to bli pågrepet, sier Stokkli.

– Det er snakk om kroppsskader på han ene, så jeg vil kalle det en alvorlig skade, men ikke kritisk, sier operasjonslederen.