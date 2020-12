476 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 476 koronasmittede i Norge. Det er 47 færre enn dagen før, men 12 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt registrert 45.931 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Kvinne til sykehus etter utforkjøring i Melhus

En kvinne i 40-årene er fraktet til sykehus etter en bilulykke i Melhus i Trøndelag i natt. Politiet mistenker at hun kjørte med promille.

– Bilen har havnet ganske langt fra veibanen, i en skråning, og har hengt seg fast i et tre, forteller operasjonsleder Trond Volden. Anslagsvis lå bilen 80 meter fra veien.

Hunder døde i brann i Follo

En person er sendt til sykehus med røykskader etter et branntilløp i Langhus i Nordre Follo. To hunder er bekreftet døde.

Meldingen om branntilløpet i Steinsleppen kom rundt midnatt.

Angrep i Syria

Flere raketter ble sendt mot Hama-provinsen i Syria i natt. Syrisk luftforsvar hevder å ha avverget mesteparten av rakettene.

Ifølge statlige medier og forsvarsdepartementet i Damaskus ble angrepet utført av Israel via libanesisk luftrom. Eksilgruppen SOHR mener at Israel høyst sannsynlig sto bak angrepet, og at målet var stillinger tilhørende syriske regimestyrker og iranskstøttet milits. Israel har ikke kommentert angrepet.

Jordskjelv på Filippinene

Et jordskjelv med styrke 6,3 rystet Filippinene i natt norsk tid. Skjelvet hadde en dybde på 114 kilometer og rammet provinsen Batangas på hovedøya Luzon, mindre enn 100 kilometer fra hovedstaden Manila.

Der meldte folk om bygninger som ristet, men det kom ingen umiddelbare meldinger om skader. Skjelvet utløste ingen tsunami.