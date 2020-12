Mann funnet i vann i Øksnes

Mannen fraktes med luftambulanse til Universitetssykehuset i Tromsø, opplyser Nordland politidistrikt på Twitter klokken 19.22. Tilstanden er ikke kjent.

Politiet fikk beskjed om hendelsen klokken 16.15 og alle nødetater ble sendt til stedet, som ligger noe utilgjengelig til.

– Vi fikk beskjed via AMK etter at nære kjenninger av mannen meldte fra om at han kan ha gått gjennom isen på sørenden av Alsvågvatnet i Vesterålen, sier operasjonsleder Ulf Slettan i Nordland politidistrikt til NTB.

Det ble sendt to luftambulanser på stedet, et helikopter kom fra Harstad og det andre fra Tromsø. Sistnevnte hadde med seg dykkere som undersøkte flere råker i isen i området.