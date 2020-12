Snømangel utsetter flyttingen av Elgå-ulven

– Den hvite jula lar vente på seg i store deler av Deisjøreviret, og dermed er det dårlige sporingsforhold, skriver Miljødirektoratet på Twitter.

– Statens naturoppsyn følger med i felt gjennom julehelga, men trenger bedre forhold før det er aktuelt å forsøke flytting, skriver de.

Tidligere i desember ba klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) Statens naturoppsyn om å flytte Elgå-ulven og maken han har slått seg sammen med fra Deisjøreviret i Østerdalen.

Årsaken er at Elgå-ulven anses som genetisk viktig og at myndighetene vil unngå at den blir skutt under lisensjakten.