Formannskapet i Trondheim møtes i romjula etter krisemøte julaften

Det opplyser kommunedirektør Morten Wolden til Adresseavisen.

– Vi må ha en forskrift for å kunne iverksatte nye tiltak, og første muligheten til å vedta den blir på morgenen 2. juledag, sier han til avisa.

Eventuelle tiltak vil da bli innført umiddelbart.

Onsdag ble det registrert 46 nye smittede i Trondheim. Det er det høyeste for kommunen gjennom pandemien. Mandag testet 44 personer positivt, mens 39 tester positivt tirsdag.

For 15 av dem er smittekilden uavklart eller foreløpig ukjent, mens én er smittet i utlandet. De øvrige har en nærkontakt som er smittet.

Utelivet kan bli bengreset

Wolden sier at de vil se på muligheter for innskrenkninger for serveringssteder i byen og sier at det kan gi stengt uteliv 2. juledag.

– Det kan bety det, men det kan også bety reduserte skjenketider eller at det ikke innføres tiltak hvis det ikke oppfattes som målrettet, sier Wolden.

Onsdag meldte kommunen at de vurderer å innføre strengere coronatiltak etter at smittesporingen har avdekket utstrakt festing i enkelte miljøer.

Da se helse- og omsorgsdirektør Helge Garåsen at de har indikasjoner på at flere personer i slike miljøer ikke har overholdt innreisekarantene ved hjemkomst fra utlandet.

Høyre: Kan bli smittefest

Gruppeleder Ingrid Skjøtskift i Tronheim Høyre sa til NTB tidligere torsdag at hun nå forventet at formannskapet skulle møtes som fort som mulig, helst 1. juledag.

– Om vi ikke handler rask, kan dette forverre seg enda mer, da kan vi ikke vente til 5. juledag, sa Skjøtskift, som er klar på at de kommer til å støtte eventuelle nye tiltak.

Formannskapet var fra før innkalt til møte 5. juledag, 29. desember.

Også Skjøtskift mener at de nå må sette inn tiltak mot skjenkesteder

– Vi må begrense festingen, det er ikke tid for det i Trondheim nå. Festing gir også smittefest. Det er en dårlig idé å samle folk på byen i romjula.