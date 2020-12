Mann siktet for drapsforsøk i Bergen anket varetektsfengslingen

Politiadvokat May-Britt Erstad bekrefter overfor Bergens Tidende at påtalemyndigheten fikk medhold i Bergen tingrett, men at mannen anket kjennelsen.

Retten ila også brev- og besøksforbud i hele perioden, samt medieforbud og isolasjon de to første ukene, ifølge avisa.

Siktedes forsvarer, advokat Harald Grape, sa onsdag at mannen nekter straffskyld.

22. desember ble en tidligere drapsdømt mann i 40-årene varetektsfengslet i fire uker. Mannen ble pågrepet mandag og siktet for drapsforsøk i samme sak, men nekter straffskyld. Han ble i 2000 dømt for drap i forbindelse med et narkooppgjør, også det i Åsane.

Mennene er siktet for drapsforsøk i forbindelse med at en mann 13. november ble funnet hardt skadd på baksiden av en blokk i Åsane.

Ifølge Bergensavisen har politiet hatt en teori om at den første siktede kastet mannen ut fra sjette etasje. Den fornærmede har tidligere vaket i et rusmiljø. Hans advokat har tidligere sagt at mannen som overlevde fallet, har hatt englevakt.