Brexit-forhandlingene fortsetter

Forhandlingene om handelsavtale mellom EU og Storbritannia kom ikke i mål i går og fortsatte gjennom natten. EU-kommisjonens talsmann Eric Mamer opplyste i natt at det trolig blir tidlig start på morgenkvisten igjen.

Ifølge nyhetsbyrået AP kan det ventes en kunngjøring av en handelsavtale senere i dag.

Trump benåder flere

USAs president Donald Trump har benådet ytterligere 29 personer, i tillegg til der 20 som ble benådet tirsdag. Blant de 29 er Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort, som soner en fengselsstraff på sju og et halvt år for blant annet skatteunndragelse og banksvindel.

Eiendomsutvikler Charles Kushner, Trumps svigersønn Jared Kushners far, er også benådet. Han har innrømmet påvirkning av vitner og skatteunndragelse i 2004. Trump benåder også sin venn Roger Stone, som er dømt til tre år og fire måneder i fengsel for å ha løyet til Kongressen, påvirket vitner og hindret Kongressens gransking av om Trumps kampanje samarbeidet med russerne før valget i 2016.

Alibaba granskes

Kinesiske myndigheter har satt i gang gransking av nettgiganten Alibaba Group på mistanke om monopolvirksomhet, opplyser landets tilsynsmyndighet SAMR.

Alibaba-aksjen falt mer enn 3 prosent på Hongkong-børsen etter at monopolgranskingen ble kunngjort. Fallet endte til slutt på 8 prosent da børsen stengte i dag.

1 million smittede i Peru

Peru har passert 1 million koronasmittede siden pandemien brøt ut tidligere i år. Det viste tall fra Worldometers i natt. Peru er dermed det 5. landet i Latin-Amerika og det 17. i verden som passerer millionmerket.

Den nye virusmutasjonen som er avdekket i Storbritannia, gjør at Peru nå har stanset flygninger fra Europa og innført forbud mot innreise for utlendinger som ikke er fast bosatte i Peru og som har vært i Storbritannia de siste to ukene.

523 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 523 koronasmittede i Norge. Det er 73 færre enn dagen før, men 63 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt registrert 45.455 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Angrende raner kom tilbake til kiosk i Bergen

En mann prøvde i natt å rane en kiosk i Bergen. Han angret og dro tilbake for å beklage. Da ble han pågrepet.

Meldingen om ransforsøket mot 7-Eleven-kiosken på Støletorget kom klokka 1.55. Mannen forsøkte å rane kiosken ved å true med en sprøyte. Han fikk ikke penger og gikk fra stedet, melder Vest politidistrikt.