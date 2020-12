Helsedirektoratet anbefalte flystans til over nyttår

Det kommer fram i direktoratets svar om saken til Helse- og omsorgsdepartementet, sendt tirsdag.

Blant annet viser Helsedirektoratet til at det ikke vil være sikkert at en kan åpne for å teste og følge opp alle fra Storbritannia fra 27. desember. Det trengs mer tid til forberedelse av dette, ifølge brevet.

Regjeringen har åpnet for forlengelse til over nyttår, men kunngjorde altså onsdag at stansen i direkteflyginger fra Storbritannia gjelder til og med andre juledag.

Testkapasitet

Testkapasiteten er et tema i vurderingen fra direktoratet, som tar for seg tidsbruken ved å bruke de ordinære PCR-testene, som påviser arvestoff fra koronavirus.

200 personer fra samme fly vil kunne testes på én time hvis det settes inn seks-sju arbeidslag på tre personer, men direktoratet antyder at det kan bli utfordrende å få til.

– Det er mulig at dette kan etableres for én dag i jula, men det vil kreve større forberedelser å ha dette som sikker løsning for fast drift, skriver Helsedirektoratet.

Anbefaling

Direktoratet påpeker også at eventuelle behov for juridisk tilrettelegging for nye regler krever tid for forberedelse og gjennomføring.

– Helsedirektoratet anbefaler ikke at det åpnes for flytrafikk fra Storbritannia 23.12, og anbefaler at flystansen videreføres til 2.1.2021, heter det i oppsummeringen.

Mutert virus

Det var mandag denne uken at regjeringen innførte et 48 timers forbud mot å fly passasjerer fra Storbritannia til Norge.

Det skjedde etter at en ny koronavirusvariant som anslås å være 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige varianten har spredt seg i London og Sørøst-England den siste tiden.

Forbudet ble forlenget onsdag, til lørdag 27. desember, som er andre juledag.

Ønsker mer tid

– Vi ønsker mer tid til å skaffe mer kunnskap om virusvarianten og forhindre spredning i Norge. Hvis denne varianten av viruset ikke finnes i landet, vil det være store helsemessige gevinster ved å stenge det ute, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding lille julaften.

Da ble det også kjent at Helsedirektoratet får i oppdrag å vurdere om stansen i direkteflyginger skal videreføres fram til 2. januar.

FHI har også vurdert

Folkehelseinstituttet (FHI) ble også bedt om å gi sine vurderinger. FHI har levert en liste med tiltak for å stanse import av den nye virusvarianten, blant annet ved intensivert testing og innstramming i unntak fra karantene for innreisende fra Storbritannia.

– Når disse tiltakene er på plass, ser ikke FHI det som nødvendig å hindre innreise fra Storbritannia. Tiltakene kan imidlertid ta noe tid å få på plass, og i mellomtiden kan det være nødvendig å ikke ta imot direktereisende derfra, heter det i FHIs vurdering sendt tirsdag.

FHI overlater til Helsedirektoratet å vurdere når flygningene kan starte.

SAS hadde blant annet fly fra Storbritannia til Norge onsdag, men pressesjef John Eckhoff opplyste til NTB at disse fløy kun med last, ikke passasjerer.