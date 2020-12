Kystfiskarlaget kritiserer torskereguleringen

Tirsdag presenterte Nærings- og fiskeridepartementet neste års torskereguleringer.

Kystfiskarlaget er fornøyd med at åpen gruppe styrkes neste år, men mener regjeringen legger opp til en regulering som bryter med Stortingets vedtak om at torskekvoten til åpen gruppe skal settes av før fordeling mellom konvensjonell og trål, skriver Fiskeribladet.

– Kort sagt har regjeringen gått for en egenkomponert løsning som sikrer trålerne en større andel av norsk totalkvote, hvor kvantumet hentes fra lukket gruppes kvoteandel, sier leder i Kystfiskarlaget Tom Vegar Kiil.

Ap: – Bryter med kvotemeldingen

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth mener torskereguleringen er i strid med et enstemmig stortingsvedtak, og sier regjeringen gir blaffen i Stortingets premisser og intensjoner i kvotemeldingen, som ble vedtatt i mai i år.

– Det regjeringen nå gjør, er å føre Stortinget og kysten bak lyset. De gir blaffen i hva Stortinget har sagt og velger å midt jula komme med en fordeling som skaper opprør langs kysten nok en gang. De bryr seg ikke om at vi nettopp har behandlet riksrevisjonens rapport, som har påpekt og kritisert at det foregår en flytting av ressursene i fiskeriene til stadig større og rikere båter, på bekostning av kystsamfunn og mindre båter, sier hun.

Myrseth sier Ap vil fremme sak så fort Stortinget samles igjen.

Avviser kritikken

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) sier at reguleringen for 2021 både er i samsvar med kvotemeldingen og Stortingets vedtak.

– Stortinget besluttet at åpen gruppe skal få en fast prosent av kvoten, regnet av «toppen», og at kvoten skal fordeles med 32 prosent til trålflåten og 68 prosent til konvensjonelle fartøy. Regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak om at ressursfordelingen ikke skal endres vesentlig.

– Stabilitet i ressursfordelingen mellom fartøygrupper er en viktig forutsetning for en positiv utvikling og regjeringen følger opp Stortingets vedtak om at kvotefordelingen ikke skal endres vesentlig. På denne måten legger vi til rette for fortsatt bærekraftig vekst i de maritime næringene langs kysten, uttaler Ingebrigtsen.