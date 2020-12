Kvinne i Skien ranet i sin egen bolig

Ifølge Sørøst politidistrikt ble kvinnet ranet av to personer inne i sin egen bolig. Hun ble utsatt for vold i forbindelse med ranet og har fått et mindre kutt.

Politiet har pågrepet en kvinne og en mann – også de i 20-årene. De har tatt med seg noen gjenstander fra boligen. De involverte har en relasjon til hverandre, ifølge politiet.

De to pågrepne er kjørt til arresten og vil bli avhørt nærmere.

Politiet fikk beskjed om hendelsen klokken 18.34 onsdag kveld.