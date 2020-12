En person død etter frontkollisjon på Hitra

– Det er bekreftet dødsulykke, pårørende er varslet, opplyser Trøndelag politidistrikt.

De to bilene frontkolliderte på fylkesvei 714 ved Gauklivatnet på Hitra litt etter klokken 17. Politiet betegnet ulykken som alvorlig og opplyste først at tilstanden for den ene føreren var livstruende.

Operasjonsleder Rune Brandmo forteller til Adresseavisen at den omkomne er kvinne i 20-årene.

Politiet fikk flere meldinger om at det er svært glatt på stedet onsdag. Veien ble stengt etter ulykken, og det oppsto lange køer på ulykkesstedet.

Politiet mottok melding om ulykken klokken 17.15.