Statsadvokaten henlegger straffesak etter isbjørndrap på Svalbard

Det er Troms og Finnmark statsadvokatembeter som har bestemt å henlegge straffesaken.

– Straffesaken er henlagt fordi det legges til grunn at avlivingen av isbjørnen skjedde under nødrett i et forsøk på å redde menneskeliv, opplyser assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl på Svalbard i en pressemelding.

Straffesaken er etterforsket ut fra Svalbardmiljøloven, hvor det fremgår at det er straffbart å avlive og skade isbjørn, men med nødrett blir en straffbar handling å anse som lovlig.

Nederlenderen Johan J. Kootte døde etter å ha blitt angrepet av en isbjørn utenfor Longyearbyen natt til fredag 28. august.

Kootte jobbet for Longyearbyen camping og ble angrepet av isbjørnen ved campingen. Saken som gjelder Longyearbyen camping er fortsatt under etterforskning.