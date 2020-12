Færre, men dyrere pakker under juletreet i år

Omsetningen i korthandelen øker med 1 prosent, mens varehandel på nett med Vipps øker med hele 178 prosent

– Den enorme netthandelsøkningen kan både forklares med en generell trend hvor folk handler mer på nett, og pandemien som gjør at flere holder seg hjemme, sier Vegar Heir i Vipps i en pressemelding.

Tallene viser at det er 9 prosent færre korttransaksjoner i fysisk handel enn i fjor, men at beløpene er rundt 11 prosent høyere for hvert kjøp. Det mener Heir betyr at folk handler sjeldnere, men dyrere.

På nett øker omsetningen like mye som antall kjøp og tar av for fallet i antall kjøp i de fysiske butikkene, og vel så det.

Kategorier som elektronikk, interiør og bokhandel øker sterkt, noe som kan tyde på mange harde pakker under treet i år.

Det stemmer med tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at importen av elektronikk som mobiltelefoner og flatskjerm-TV-er økte i september, oktober og november – noe som bruker å gi en god pekepinn på hva som ligger under juletreet.

Tallene fra Vipps og BankAxept passer også godt med statistikken fra betalingsløsningleverandøren Klarna, som viser en salgsøkning på nett på hele 48 prosent i løpet av de to første ukene i desember, sammenlignet med samme periode i fjor.