FHI: Coronasituasjonen i Norge er ustabil

Det fremgår av ukerapporten til Folkehelseinstituttet for uke 51.

– Situasjonen i Norge er ustabil, med mange pågående utbrudd og fare for økt smittespredning gjennom julen, skriver FHI og fortsetter:

– Det er behov for fortsatt sterk innsats for å redusere smittespredningen, og det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt.

Stiger mest blant voksne

Foreløpig er det registrert 2.900 smittetilfeller i forrige uke, noe som er en økning på 7 prosent fra uken før.

Oslo og Viken står for 59 prosent av smittetilfellene i forrige uke. Fylkene har henholdsvis 189 og 178 smittede per 100.000 innbygger i uke 50 og 51 samlet. I Nordland er tallet 16, noe som er lavest i landet.

Smitten er høyest i aldersgruppen 20 til 39 år, som hadde 73 tilfeller per 100.000. Deretter fulgte aldersgruppene 40 til 59 år og 13 til 19 år.

Det ble registrert 870 smittetilfeller blant personer født utenfor Norge. Øverst på listen over fødeland var Somalia (109), Irak (67), Eritrea (58) og Polen (48).

Frykter oppblussing i jula

Helsemyndigheten har ikke lagt skjul på at de frykter at det kan bli en ytterligere smitteøkning i romjula og på nyåret.

– Nå går vi inn i jula. Det er en tid hvor folk er veldig mye i kontakt med andre. Det er også veldig mye kontakt nå i julerushet. Det kan vi nok dessverre se ettervirkningene av litt ut i romjula og på nyåret, og det er vi bekymret for, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK på morgenkvisten lille julaften.

– Det aller viktigste nå er at de kommunene som har smitteøkning, er veldig langt framme i skoa og følger med hvor smitten er og tester og smittesporer veldig aktivt også i jula, uttalte Nakstad.

Tolv nye dødsfall

Ifølge rapporten var det på søndag registrert totalt 413 coronarelaterte dødsfall i Norge. Tolv av dem fant sted i forrige uke.

– Dette er nesten en halvering i forhold til de foregående fire ukene, men det er for tidlig å si om dette er en reel nedgang da etterregistreringer av dødsfall kan forekomme, skriver FHI.

Foreløpig er det rapporter om 82 nye innlagte pasienter i uke 51, noe som er en oppgang på seks pasienter.