SBB varsler nytt Entra-bud

Det opplyser Entra selv i en børsmelding lille julaften. I budet verdsetter det svenske selskapet hver Entra-aksje til 190 kroner.

– Styret verdsetter den fortsatte interessen SBB viser for Entra, og noterer forbedringen av de finansielle vilkår sammenlignet med SBBs tidligere forslag, sier Entras styreleder Siri Hatlen i en pressemelding.

SBB kom opprinnelig med et bud på norske Entra i slutten av november, men varslet for to uker siden at de trakk budet etter at en ny verdivurdering av eiendomsporteføljen viste at verdien hadde steget med 4,7 milliarder kroner til 56,5 milliarder kroner.

SBBs bud i november var på 165 kroner per Entra-aksje, ifølge Dagens Næringsliv.

– Styret vil, med bistand fra sine rådgivere, vurdere tilbudet grundig. Styret vil komme med en ytterligere kunngjøring når det er hensiktsmessig, fortsetter Hatlen.

Entra råder aksjonærene sine til å utvise forsiktighet ved handel av Entra-aksjer, samt å avstå fra tiltak som kan være til skade for sin egen interesse.

Også det svenske eiendomsselskapet Castellum har kommet med bud på Entra, som ble opprettet på 2000-tallet da staten privatiserte kontoreiendommene til Statsbygg.