Fylkeslegen starter tilsyn etter at mann ble drept av politiet i Bergen

– Ut fra alvoret i denne saken, syns vi det er riktig å se på hvilken helsehjelp han har fått, sier fungerende fylkeslege i Vestland, Sjur Lehmann, til NRK.

Mandag kveld ble en 39 år gammel mann skutt av politiet. Like før klokken ett natt til tirsdag ble han erklært død på Haukeland universitetssjukehus.

Mannen har tidligere vært innlagt ved et psykiatrisk sykehus i Bergen. Fylkeslegen ba tirsdag om å få mannens journal derfra. Saken er også meldt til Helsetilsynet.

Politimester Kaare Songstad sa tirsdag at mannen var bevæpnet med kniv da han ble skutt, og at politiet løsnet flere skudd under hendelsen.