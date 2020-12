President i MC-klubben Satudarah tiltalt etter mafiaparagrafen

Ifølge Dagbladet mener påtalemyndigheten at 36-åringen utsatte en mann for vold og trusler ved å bruke kniv, slag, knokejern, flaske og kvelertak.

Voldshendelsen skjedde 28. juni i år i en leilighet på Lillestrøm.

Nå er presidenten tiltalt for grov vold, bortføring, trusler og kjøring uten førerkort.

Ifølge tiltalen har Satudarah-presidenten truet med at offeret måtte forstå at det var Satudarah som kom og «fakket» med ham og at han skulle drepes hvis han tystet. Presidenten sitter nå i varetekt.

Fire andre personer er i tillegg tiltalt for ulovlig oppbevaring av narkotika, dopingmidler og besittelse av skytevåpen. Ifølge avisen skal tre av de fem være medlemmer eller ha en tilknytning til Satudarah MC.

Her har politiet tatt i bruk den såkalte mafiaparagrafen. Det betyr at straffen kan dobles eller økes med inntil seks år dersom påtalemyndigheten kan bevise at de straffbare handlingene skjedde som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.