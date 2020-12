115 koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Da byrådet innførte sosial nedstenging av Oslo for seks uker siden, var ukesnittet 140 smittede per dag.

Totalt er det registrert 1.278 nye smittede i hovedstaden de siste 14 dagene.

Bydelene Stovner, Bjerke og Søndre Nordstrand har det høyeste smittetrykket. Lavest smittetrykk er det i Ullern, Sagene og Nordre Aker.

I bydel Stovner er det registrert 522,3 smittede per 100.000 innbyggere de to foregående ukene. Deretter følger Bjerke med 374 og Søndre Nordstrand med 314,2 smittede per 100.000 innbyggere.

I bydel Ullern er smittetallet 40,5 per 100.000 innbyggere, mens det er 62,1 i bydel Sagene og 63,9 i bydel Nordre Aker.