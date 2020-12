Mattilsynet oppfordrer: – Ta vare på bikkja i jula

Alle hundeeiere vet hvordan hundehaler kan gå som kremvisper når dampende ribbe og pinnekjøtt settes på bordet, og hvor vanskelig det er å nekte et par bedende hundeøyne en smakebit.

En liten bit julepølse er greit, men pass på at hunden ikke får i seg for salt, fet eller krydret mat. Ribbe og pinnekjøtt kan nemlig gi mage- og tarmproblemer som diaré, oppkast og i verste fall forgiftning, advarer Mattilsynet.

– Gi det vanlige

Det beste er å gi hunden det den pleier å spise.

– Selv om hunden kan ha glede av litt variasjon i kosten, kan den også få fordøyelsesproblemer ved endringer. Hvis hunden er vant med én eller noen få typer mat til daglig, er det ikke lurt å plutselig fôre dem på uvant mat, sier seniorrådgiver Sigrid Engeland.

– Det viktigste er å ikke gi hunden for mye uvanlig mat, og å holde seg til rent kjøtt eller annen mat som er beregnet for hundemager.

Enda verre er det med julens søtsaker, særlig sjokolade. Kakaobønnene i sjokolade inneholder varierende mengder teobromin, som kan være giftig for både hunder og katter.

Symptomer på sjokoladeforgifting kan være oppkast og diaré, men hunden kan også bli veldig tørst eller unormalt urolig, opplyser Mattilsynet.

Hold på rutinene

Jula kan også føre til mer stress for hunder, som er vanedyr og liker faste rutiner. Dermed kan den fort bli stresset av at ting ikke er som de pleier og at det kanskje er flere folk i huset enn til vanlig.

Derfor er det viktig å gå de vanlige turene, samt sørge for at hunden får den søvnen den trenger.

– Noen hunder synes det er vanskelig å avreagere og slappe av i en hektisk atmosfære, for eksempel i familieselskap, så sørg for å skjerme dem ved behov, sier Engeland.