Ny vurdering av flyforbudet i dag

Mandag innførte Norge stans for alle direktefly fra Storbritannia. Det skjedde etter at alle våre naboland hadde innført det samme for å unngå den nye virusvarianten som har spredd seg i Storbritannia.

– Norge stanset mandag 21. desember alle direkteflyginger fra Storbritannia med umiddelbar virkning, for å sikre at virusvarianten som er påvist der i minst mulig grad sprer seg til Norge, sa statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB tirsdag kveld.

– Vi skal gjøre en ny vurdering av forbudet i morgen, 23. desember. Vi følger situasjonen nøye og lytter til råd fra fagmyndighetene våre, fortsatte hun.

Tidligere på dagen opplyste fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet at de i løpet av dagen skulle vurdere forbudet.

– Helsedirektoratet gir faglige råd om dette, mens beslutningen tas av regjeringen, sa Lie til NTB.