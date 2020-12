Skadd turgåer i Stryn fløyet til sykehus

Politiet mottok like før klokken 21 tirsdag melding om at mannen hadde falt ved klatrestien Via Ferrata Loen.

Drøyt halvannen time senere opplyste politiet at Røde Kors hadde oppnådd kontakt med mannen. Han var da ved bevissthet, men litt kald og med smerter etter fallet. Mannen hentes ned på båre.

– Det er krevende terreng, og båren må sikres hele tiden. Det går sakte og kontrollert. Han blir tatt godt hånd om og holdt varm, sa operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.

Onsdag morgen var mannen fraktet ned og fløyet i helikopter til sykehus.

Ifølge Helse Midt-Norge er den skadde mannen i 40-årene. Han har moderate skader og behandles på intensivavdelingen, men tilstanden er stabil, skriver Bergens Tidende.