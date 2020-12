Redningsaksjon i Stryn

Politiet mottok melding like før klokken 21 tirsdag kveld om at en mann hadde falt ved Via Ferrata.

– Han er godt kjent i området, men vi får ikke kontakt med ham. Om det er fordi han har gått tom for strøm på mobilen eller på grunn av dårlig dekning, er vanskelig å si, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NTB.

Været i området karakteriseres som utfordrende.

– Et redningshelikopter i området har prøvd å gjøre et søk, men på grunn av været er det vanskelig å se noe. Vi har mannskaper fra politiet og frivillige fra Røde Kors som skal ta seg ned i området til fots, sier Hellesund.

På Twitter skriver politiet klokken 22.38 at Røde Kors har oppnådd kontakt med vedkommende på telefon og at han har kunnet si hvor han er. Mannen er ved bevissthet, men litt kald og med smerter etter fallet.