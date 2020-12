Person innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim med turberkulose

Tilfellet ble avdekket i Ørland kommune, melder NRK.

En nærkontakt av vedkommende har fått positivt utslag etter å ha levert blodprøve, men er ikke klinisk syk.

Tuberkulose er en sykdom det skal mye til for å bli smittet av, sier kommunelege Morten Jensvold i Ørland kommune til kanalen.

– Pasienter med utslag på blodprøve, men som er uten symptomer og klinisk friske, er ikke smittsomme, sier han.

Han sier også at de har kontroll over situasjonen, og legger til at de aller fleste i Norge er vaksinert mot turberkulose.