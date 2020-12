Sarpsborg innfører forbud mot arrangementer innendørs

Det vedtok formannsskapet i Sarpsborg i et ekstraordinært møte torsdag, melder SA. Forskriften trer i kraft fra midnatt og gjelder til 7. januar.

Det har vært mye coronasmitte i kommunen de siste ukene, og med 149 smittetilfeller var forrige uke den verste siden coronautbruddet startet i mars, skriver SA.

– Vi går inn i en høytid der det tradisjonelt er mange religiøse arrangementer. Dessuten har vi hatt et utbrudd som knyttes til et arrangement på Sarpsborg scene. Derfor ser vi ingen annen mulighet enn å foreslå at alle offentlige arrangementer innendørs i jule- og nyttårshelgen forbys, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.