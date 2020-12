15 registrert smittet og to coronadødsfall i Drammen

Lørdag 19. desember var det en kvinne i 90-årene som gikk bort, og søndag 20. desember var det en annen kvinne i 90-årene som gikk bort. Begge var beboere ved Fjell bo- og servicesenter, ifølge en pressemelding fra Drammen kommune.

Ordfører Monica Myrvold Berg sender kondolanser til pårørende.

– Vi ser at smitteomfanget i Drammen kommune fortsatt varierer, og beskjeden om at vi har to nye dødsfall på Fjell bo- og servicesenter, minner oss om at dette viruset er spesielt farlig for dem som er i risikogruppene. Derfor er det viktig at vi alle sammen fortsatt gjør det vi kan for å begrense smittespredningen, sier hun.

Av de 15 coronatilfellene som er påvist siste døgn i Drammen, har fire ukjent smittevei.