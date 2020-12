Ny smitterekord i Trondheim – kommunedirektør ber folk om å unngå treningssentre

Aldri før har så mange testet positivt for corona på én dag i Trondheim. I alt ble det gjennomført 1.898 tester mandag, skriver kommunen i en pressemelding.

Alle de 44 har milde sykdomsforløp, ifølge kommunen. Ti av smittetilfellene har ukjent smittevei, mens fem av de smittede er barn under ti år med kjent nærkontakt.

En person som har stått i en bod på julemarkedet 14. og 15. desember, har testet positivt.

Kommunen skriver at personer som har besøkt julemarkedet i tidsrommet fra klokken 11 til 18 disse dagene og tatt imot smaksprøver, oppfordres til å være særlig oppmerksomme på egen helsetilstand og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer.

Smitte på utested

Ifølge Trondheim kommune er det nå også 14 personer som er smittet etter et besøk på et utested:

– Det er tilfeller av smitte på treningssentre, restauranter og utesteder. Ved et av byens utesteder har minst 14 personer testet positivt etter at en smittet person besøkte stedet 12. desember. Samtlige gjester den aktuelle kvelden fikk melding fra smittevernkontoret med pålegg om karantene, skriver kommunen i en pressemelding.

Harry Tiller i Trondheim kommune sier følgende til Nidaros om hvordan dette kunne skje:

– Det er fortsatt folk som drar ut og klemmer hverandre. Folk som har flere enn ti nærkontakter, folk om ikke holder avstand. Særlig på seine kvelder etter å ha kost seg lenge på restaurant. Da får det slike konsekvenser. Det er nok at én person bryter disse reglene, og at 20–30 mennesker havner i karantene.

Kalte inn kriseledelse

Smitterekorden gjorde at kommunedirektør Morten Wolden kalte inn kriseledelsen til et statusmøte tirsdag formiddag. Der ble det vurdert ytterligere tiltak. Blant annet ber Wolden om at folk unngår treningssentre.

– Det er svært bekymringsfullt det som skjer. Det er mange små smitteutbrudd som skjer mange steder samtidig, så vårt budskap nå er at folk må være forsiktige med å oppsøke steder med ansamlinger, sier Wolden til Adresseavisen.

Det blir ikke innført noen nye tiltak nå, men det kan komme, forteller Wolden.

– Vi skal følge opp med flere møter gjennom jula, og så får vi se om det er behov for å kalle inn til formannskapsmøte. Hvis det blir mer spredning må vi ta andre grep enn de vi har tatt i dag. Det kan være både begrensede skjenketider, eller å stenge ned alkoholserveringen helt i en periode, sier Wolden.