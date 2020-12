Stabilt i Oslo: 94 koronasmittede registrert siste døgn

Antall smittede siste døgn er seks flere enn dagen før.

94 smittede er likevel én færre enn gjennomsnittet den siste uken, som altså var på 95 smittede per dag. Gjennomsnittet for de siste to ukene var på 92 smittede per dag.

Da byrådet innførte sosial nedstenging av Oslo for fem uker siden, var ukesnittet 140 smittede per dag.

Det er fortsatt bydelene Stovner, Bjerke og Søndre Nordstrand som har det høyeste smittetrykket.

Bydelen Stovner opplever størst smittetrykk, med 495,3 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i løpet av de siste to ukene. Deretter følger bydelen Bjerke med 356,1 smittede per 100.000 innbyggere i denne perioden. Det tilsvarende tallet for Søndre Nordstrand er 316,8.

Lavest smittetrykk har Ullern med 40,5 smittede per 100.000 innbyggere siste to uker.