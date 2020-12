Skoleansatt i Oslo dømt for å ha delt bilder av nakne barn i dusjen

I oktober i fjor ble mannen anmeldt for seksuelle handlinger med en 14 år gammel gutt over nett etter at moren hans fant ut at de hadde hatt kontakt, skriver TV 2.

Halvannet år tidligere, i februar 2018, gjorde NCECC, en canadisk organisasjon for bekjempelse av nettovergrep mot barn, norsk politi oppmerksom på mannen.

Kripos forfulgte ikke informasjonen, men i desember samme år fikk de en ny melding, denne gang fra en amerikansk organisasjon, og mannen ble pågrepet 20 november i fjor.

Totalt ble det funnet rundt 21.500 mediefiler med overgrep mot barn tilknyttet mannen.

Han tok også bilder av barna på skolen der han jobbet og har ved flere anledninger snikfotografert elevene i dusjen i forbindelse med svømmekurs og delt bildene med andre.

Mannen er i Oslo tingrett dømt til to år og seks måneder i fengsel for bildene, overgrepsmaterialet og for nettovergrepene mot den 14 år gamle gutten.

– Dommen er streng, men han ønsker å få lagt dette bak seg og ønsker derfor ikke å anke, sier mannens forsvarer, advokat Marte Svarstad Brodtkorb.