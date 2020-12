Nittedals ordfører er suspendert

Nittedal-ordføreren ønsket selv å bli suspendert inntil korrupsjonssaken mot henne er avgjort.

Thorkildsen ble suspendert i et ekstraordinært kommunestyremøte mandag kveld.

Hun er tiltalt for grov korrupsjon av Økokrim i forbindelse med et byggeprosjekt i Hakadal. Det er også tatt ut tiltale mot en næringsdrivende mann i 40-årene fra Nittedal i saken. Ifølge tiltalen var Thorkildsen involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende mannen hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde. Det ble også overført penger til et selskap som er deleid av ordføreren.