FHI: Vedvarende fare for at epidemien kommer ut av kontroll de neste seks månedene

Den ferske risikorapporten tar utgangspunkt i situasjonsbildet i Norge denne uken og skuer samtidig fram mot de første seks månedene av 2021.

FHI skriver at Norge må regne med å leve med epidemien i mange måneder til. Men dersom risikogruppene blir beskyttet med vaksinasjon, kan sykdomsbyrden letne betydelig, skriver de.

– Vi har merket at en del av befolkningen tror at det bare er de eldste som kan få alvorlig sykdom. I risikovurderingen peker vi derfor på at 70 prosent av dem som legges inn i sykehus, og 66 prosent av dem som trenger intensivbehandling, er under 70 år, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Virusvariant sannsynlig i Norge

En ny og tilsynelatende mer smittsom coronavariant har de siste dagene skapt stor bekymring i blant annet Storbritannia, som i helgen hasteinnførte en rekke strenge tiltak.

Varianten synes å være 70 prosent mer smittsom enn det vanlige viruset, men viser foreløpig ikke tegn til å gi mer alvorlig sykdom. Helsemyndighetene har uttrykt bekymring for hva utviklingen kan bety for Norge.

FHI mener den nye coronavarianten neppe kan utryddes. Det betyr at den sannsynligvis vil bli spredt videre rundt i Europa og også etter hvert til Norge – hvis den ikke alt er her fra før, skriver FHI.

– Selv om mye fortsatt er ukjent om denne varianten, er det nødvendig å være årvåken. Vår høyst foreløpige vurdering er at varianten utgjør en risiko også for Norge. Dersom den virkelig har et høyere reproduksjonstall, og spres i Norge, kan epidemien bli vanskeligere å holde under kontroll, sier Vold.

Lite sannsynlig med nasjonal bølge

Det neste halvåret er det stor sannsynlighet for mange lokale utbrudd med mellom 5 og 50 smittetilfeller, ifølge FHI. Men sykehusenes kapasitet vil trolig aldri bli truet, anslår de.

Enkelte kommuner, særlig i Oslo-området, vil ha et vedvarende høyere smittenivå gjennom vinteren, men ved bruk av riktige tiltak vil man klare å unngå en situasjon som truer helsetjenestens kapasitet, ifølge instituttet. De anslår det som lite sannsynlig med en nasjonal bølge av akselererende spredning.

– Eventuell spredning av nye virusvarianter med større smittsomhet kan endre bildet det neste halvåret, skriver FHI.

Advarer mot senkede skuldre

Mandag kveld ble Pfizer-Biontech-vaksinen godkjent for bruk i EU og Norge. Vaksineringen starter her til lands om få dager.

FHI advarer imidlertid om at vaksinasjonen kan føre til at folk senker skuldrene, og at man reduserer etterlevelsen av smitteverntiltakene for tidlig.

Det er ennå ikke kjent hvordan vaksinens effekt er med tanke på smittebæring. Det er muligheter for at vaksinerte personer fremdeles kan smitte andre, selv om de ikke blir syke selv. Men dersom vaksinen gir en såkalt indirekte beskyttelse, altså at man ikke er smittebærer, vil vaksinasjonen direkte kunne erstatte andre tiltak, og dermed blir epidemien enklere å få kontroll på, ifølge FHI.

Helsemyndighetene har fremhevet at den nye virusvarianten som har dukket opp i flere land, sannsynligvis ikke vil påvirke den kommende vaksineringsprosessen.