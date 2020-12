Regjeringen vil gjøre det vanskeligere for useriøse bilaktører

– Tilstanden i bilbransjen gjør at det er gode grunner til å innføre en godkjenningsordning. Forslaget vil styrke arbeidstakernes arbeidsforhold, gjøre det lettere for kunder å velge seriøse leverandører og bidra til at myndighetene får oversikt over de ulike aktørene, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Forslaget som mandag ble sendt ut på høring, er en utvidelse av den eksisterende godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter, som forbyr det å selge renholdstjenester uten godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Tidligere i høst kom det en rapport om bilbransjen der det ble belyst problemer med useriøse og kriminelle aktører som undergravde gjeldende lovgivning. Brudd på arbeidsmiljøloven, dårlige arbeidsforhold og svart arbeid er noen av lovbruddene som ble beskrevet.

I kjølvannet av rapporten gikk Norges Bilbransjeforbund og Arbeidstilsynet hardt ut mot de useriøse aktørene og dem som valgte dem, og krevde godkjenningsordning for bilvask.

– Det er godt å se at de mest sentrale aktørene støtter forslaget vi nå fremmer, sier Asheim.