Nå er Bent Høie positiv til obligatorisk testing ved innreise: – Ingen prestisje knyttet til dette

– Vi har ingen prestisje knyttet til dette, sier Høie til NTB.

Han har tidligere advart mot opposisjonens krav om obligatorisk testing på grensa. Argumentet har blant annet vært at en negativ test ved ankomst kan gi falsk trygghet.

Men nå kan tiltaket likevel være på vei. Helsedirektør Bjørn Guldvog varslet mandag at Helsedirektoratet skal se på muligheten for å innføre et system med obligatorisk testing ved innreise ved hjelp av de nye hurtigtestene.

Lytter til Helsedirektoratet

Høie er positiv til initiativet.

– Hvis Helsedirektoratet nå kommer med en anbefaling om et testregime som det faktisk er mulig å gjennomføre, og som Helsedirektoratet mener er riktig prioritering av testkapasiteten, så vil vi lytte veldig til det, sier han.

Et forslag fra Frp om obligatorisk testing på grensa ble stemt ned i Stortinget så sent som 3. desember. Utenom Frp var det kun Ap som støttet forslaget.

Høie mener det var riktig å si nei til Frps forslag fordi forslaget på det tidspunktet ikke var godt nok utredet, og fordi det ville krevd for mye av testkapasiteten.

– Derfor syns jeg det var veldig klokt av regjeringspartiene å stemme imot.

– Burde vært vurdert for lengst

Frp mener det er et steg i riktig retning at tiltaket nå skal vurderes av Helsedirektoratet. Men Frp-leder Siv Jensen mener at det er all grunn til å spørre hvordan det har tatt så lang tid å vurdere saken.

– Problemstillingen med importsmitte har vært kjent lenge, og dette burde vært et av de første tiltakene regjeringen vurderte, sier Jensen til NTB.

– Regjeringen har vært klar over at en ny smittebølge kunne komme. Men de har enten ikke ønsket eller latt være å ta grep for et kontrollert testregime ved grensen, som kunne redusert faren for importsmitte, sier hun.