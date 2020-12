Har sendt ut en rekke farevarsler: – Kjør forsiktig

Det er ventet snø flere stedet i landet de kommende dagene. Meteorologisk institutt opplyser på Twitter mandag at det er sendt ut gult farevarsel for mye snø i Nordfjord, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Farevarslene gjelder for tirsdag ettermiddag til onsdag ettermiddag.

I fjellstrøkene i Sør-Norge er det også sendt ut gult farevarsel. Det er ventet kraftig snøfokk fra natt til tirsdag.

– Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel, opplyser Meteorologisk institutt.



– Kan gjøre det utrivelig å være ute

Instituttet oppfordrer til å beregne ekstra tid til kjøring og transport. I tillegg minner de om å kjøre etter forholdene og at sikten kan bli redusert.

– Lavtrykkene gir ikke helt slipp ennå! Det neste døgnet byr på en del vind i Sør-Norge. Skal du over fjellet kan det bli snøfokk, kjør forsiktig, skriver de på Twitter.

På Svalbard er det ventet mye vind i dagene før jul. Foto: Meteorologisk institutt

Også helt nord i landet er det rufsete vær i førjulstiden. På Svalbard er det mye vind i vente de kommende dagene.

– Snø i kombinasjon med sterk vind kan gjøre det utrivelig å være ute, skriver Meteorologisk institutt.

Kobles til klimaendringer

Årets gråvær kobles til klimaendringer, som de siste 30 årene har ført til at desember-temperaturen på Østlandet har økt med 1,2 grader og redusert sjansen for hvit jul.

– Hvis du bor i Oslo, er det 60 prosents sannsynlighet for at du får snø på julaften. Tidligere var det 80 prosents sannsynlighet for snø på julaften, uttalte klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt i en pressemelding sist uke.

– Lignende endringer ser vi også for andre byer og tettsteder på Øst- og Sørlandet, la hun til.

Temperaturendringene har også ført til høyere snøgrense og lavere snødybde.

2020 har så langt vært et usedvanlig varmt år i Norge. I årets elleve første måneder har snittemperaturen vært på 3,9 grader, noe som er 2,2 grader over normalen. Normalen er gjennomsnittet over de tretti årene fra 1961 til 1990, ifølge NTB.